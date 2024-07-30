Бразильскую пловчиху выгнали из Олимпийской деревни в Париже после того, что она сделала со своим другом

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Опубликовано: 30.07.2024 08:59 , Обновлено: 30.07.2024

Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра стала первой спортсменкой, которую выслали с Олимпиады-2024 за нарушение правил в Олимпийской деревне. Примечательно, что её бойфренду, олимпийскому пловцу Габриэлю Сантосу, вместе с которым девушка нарушила один из запретов, удалось избежать столь сурового наказания - ему позволили продолжить участие в соревнованиях.

Причиной дисциплинарного наказания бразильянки стало то, что она без разрешения руководства своей команды покинула Олимпийскую деревню, чтобы провести вечер в Париже со своим бойфрендом за день до предварительных заплывов на соревнованиях. Возможно, романтические похождения бразильской пары остались бы незамеченными для руководства, но Виейра поспешила поделиться приятными впечатлениями от прогулки с возлюбленным и выложила совместные фотографии на фоне Эйфелевой башни в Instagram.

Такое поведение Сантоса и Виейры, которая на следующий день после несанкционированной “вылазки” на Елисейские поля в предварительном заплыве заняла лишь 12-е место, руководство национального Олимпийского комитета (НОК) Бразилии расценило как “проявление недисциплинированности”.

А вот разницу в наказании спортсменов в НОК объяснили разным поведением спортсменов, уличённых в нарушении правил. Если Сантос тут же принёс извинения, благодаря чему и отделался лишь предупреждением, то Виейра, по словам руководителя бразильской сборной по плаванию Густаво Оцуки, “в неуважительной и агрессивной манере оспорила техническое решение, принятое комитетом бразильской сборной по плаванию”. За это её исключили из состава официальной бразильской делегации, выслали из Олимпийской деревни и потребовали “немедленно вернуться в Бразилию”.

“Мы здесь не играем и не отдыхаем. Мы здесь работаем для Бразилии, для 200 миллионов налогоплательщиков, которые работают на нас”, - объяснил столь суровое наказание Оцука в комментарии агентству Reuters.

Впрочем, сама Виейра пожаловалась на “преследование” руководства команды, заявив, что её выдворили из Олимпийской деревни, даже не позволив забрать свои вещи. По словам девушки, в аэропорт она “уехала в одних шортах”. Она заявила, что намерена оспариваться решение руководства в суде.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что организаторы Олимпийских игр в Париже приготовили довольно необычный сюрприз для спортсменов, которые в этом году будут бороться за медали. Так, в каждой комнате в Олимпийской деревне они установили кровати из… картона. Теоретически такое ложе должно выдержать до 200 килограммов. Один из британцев, пловец Том Дейли, сразу же решил проверить их на прочность и выложил видео в Сеть.

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