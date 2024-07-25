Спортсменам на Олимпиаде в Париже раздали 300 тысяч презервативов. Но есть нюанс

Опубликовано: 25.07.2024 10:03 , Обновлено: 25.07.2024

Уже завтра, 26 июля, в Париже пройдёт церемония открытия летних Олимпийских игр. Пока спортсмены со всех стран мира съезжаются во Францию, при заселении в номера им выдают "приветственные наборы": напитки, косметику и... презервативы. И если на прошлой Олимпиаде в Токио их раздали в количестве 150 тысяч, то сейчас — вдвое больше. Однако воспользоваться ими спортсмены скорее всего не смогут...

В марте этого года директор Олимпийской деревни Лоран Мишо рассказал, что участникам летних Игр выдадут 300 тысяч контрацептивов. Если учесть, что количество спортсменов составляет около 10,5 тысяч, нетрудно подсчитать: на одного участника выходит примерно 29 штук. К слову, одна из австралийских теннисисток уже успела поделиться подарками от организаторов в соцсетях.

Интересно, что воспользоваться презервативами спортсмены скорее всего не смогут. В Олимпийской деревне, где разместили участников, установили специальные “антисекс-кровати”: их каркас сделан из картона. Теоретически такое ложе выдерживает до 200 килограммов, однако при резких движениях, как утверждают организаторы, развалится. К слову, такие меры практиковали и на предыдущей Олимпиаде в Токио. Это объясняли необходимостью снизить тесные контакты из-за распространения коронавируса, передало издание WP.

[info_b]Раздача презервативов на Олимпийских играх является традицией. Впервые их выдали на летних соревнованиях 1988 года в Сеуле. Тогда раздали 8500 штук — примерно по одному контрацептиву на участника. Этой акцией Международный олимпийский комитет хочет привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИД, а также защитить самих спортсменов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на Олимпийских играх-2024 спортсмены будут бороться за 329 комплектов наград — на 10 меньше, чем было в Токио. Кроме того, программа этого года претерпела изменения: Международный олимпийский комитет включил в список дополнительные 4 вида спорта, а также сравнял количество мужчин и женщин.

Брейк-данс и не только. МОК добавил 4 вида спорта. Что нового будет на Олимпиаде-2024 в Париже?