"Боец с сердцем тигра" - О Соболенко написали песню. Как оценила теннисистка?

Опубликовано: 24.07.2024 11:28 , Обновлено: 24.07.2024

Белорусской теннисистке Арине Соболенко посвятили песню. Об этом стало известно после того, как сама спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram сториз со своим бразильским бойфрендом Георгиосом Франгулисом под ритмичную рэп-композицию. Её Соболенко назвала своей потенциальной "новой музыкальной темой".

Трек выложили на популярной музыкальной платформе Spotify. В качестве исполнителя указан djKDS. В нём Соболенко именуют “восходящей звездой”, “номером один” и “королевой”, а также “бойцом с сердцем тигра” (возможно, намекая на татуировку тигра, которая красуется на левом предплечье спортсменки с 18 лет).

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“Она в центре внимания, сияет и с каждым матчем поднимается всё выше”, - превозносит именитую белорусскую теннисистку рэп-исполнитель, отмечая, что помимо того, что она “непобедима на корте”, она ещё и “влюблена в грека” (видимо, подразумевая Георгиоса Франгулиса, у которого, как известно, греческое происхождение).

Судя по реакции самого Франгулиса, который вместе с Соболенко слушал этот трек в машине на видео, опубликованном в сториз, песня пришлась по вкусу им обоим. Теннисистка даже использовала её в качестве музыкальной “подложки” для других видео, с её тренировок на корте, которым она также поделилась в Instagram.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Соболенко перестала скрывать свою новую романтическую связь и опубликовала снимки, где целуется с женатым мужчиной. Бизнесмен из Бразилии Георгиос Франгулис уже некоторое время до этого регулярно появлялся рядом с третьей ракеткой мира.

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