Бразильский друг Соболенко опубликовал фото поцелуев с ней. Как отреагировали фанаты?

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Опубликовано: 09.07.2024 19:49 , Обновлено: 09.07.2024

Белорусская теннисистка, постоянно проживающая в США, Арина Соболенко перестала скрывать очевидное и опубликовала снимки, где целуется с женатым мужчиной. Бизнесмен из Бразилии Георгиос Франгулис уже некоторое время постоянно появлялся рядом с третьей ракеткой мира.

Арине Соболенко в этом сезоне пришлось очень нелегко. Ей пришлось изменить график соревнований из-за серьезных проблем со здоровьем. Также теннисистка отказалось от участия в Олимпиаде в качестве нейтральной спортсменки. Ещё ранее ее бывший бойфренд погиб.

И в это непростое время Арину поддержал ее новый бойфренд. В социальных сетях появились романтические снимки белорусской спортсменки и ее бразильского спутника.

Поклонники отреагировали незамедлительно: «Классные, милые», «Живи и всегда будь счастливой!», «Я скучаю по тебе», «Красивая пара”, Выздоравливай, девочка!», «Красивая», «Счастья!», «Влюбленные».

Ранее лишь ходили слухи, что у 26-летней Арины Соболенко роман с Георгиосом Франгулисом - бразильским предпринимателем и совладельцем компании Oakberry. И как оказалось, они были правдой. Звезда тенниса и бизнесмен продемонстрировали привязанность друг к другу во время турнира в Мадриде. Мужчина следил за спортсменкой и на следующих турнирах, что также привлекло внимание фотожурналистов.

А ещё ранее Telegraf.news писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко в июне в очередной раз появилась на публике с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, владельцем бренда Oakberry. На этот раз на вечеринке, организованной для спортсменов по случаю начала турнира WTA в Берлине, молодые люди вели себя как настоящая пара, чем привлекли к себе внимание СМИ и, как следствие, законной супруги бизнесмена, с которой тот состоит в браке уже 8 лет.

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