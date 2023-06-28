"Мама неделю не разговаривала" - Соболенко призналась, что сделала со своим телом

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Опубликовано: 28.06.2023 14:08 , Обновлено: 28.06.2023

Вторая ракетка мира Арина Соболенко готовится к соревнованиям в Уимблдоне, а пока дала интересное интервью. В нем белорусская теннисистка, проживающая в США, рассказала о поступке, после которого ее мама не разговаривала с ней неделю.

Речь идет о татуировке, которая сегодня напоминает ей о необходимости бороться и не сдаваться. «Я родилась в год тигра. Я встречалась с парнем, который был весь в татуировках. Я подумала, что тигр мне подойдет. Я боец и не сдаюсь», — сказала Соболенко в интервью для L’Equipe.

[info_b]В настоящее время теннисистка состоит в отношениях с Константином Кольцовым, бывшим хоккеистом, который даже выступал за сборную Беларуси, а теперь поддерживает теннисистку во время ее спортивных сражений и не только.[/info_b]

«Сначала я не любила татуировки, как и мои родители. Моя мама не разговаривала со мной неделю. Все, что она сказала, было: «Что это за хрень?» — призналась Арина Соболенко в вышеупомянутом интервью. Татуировка головы тигра появилась на ее левом предплечье с 2016 года, когда ей было 18 лет.

Несмотря на недавние неудачи, Арина Соболенко надеется свергнуть першую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек с пьедестала. Белоруска по-прежнему пытается обогнать Разиан в рейтинге WTA, но полька наращивает свое преимущество.

Ранее Телеграф сообщил, что прямо после проигрыша на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко отправилась в небольшой отпуск. Откуда активно постила фото в Инстаграме. Оказалось там она позировала в майке с цензурной надписью. Тут же возникли домыслы, что происходит.

Соболенко опубликовала свое фото в майке с нецензурной надписью и принтом