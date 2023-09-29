Белорусским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Но с условием

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Опубликовано: 29.09.2023 18:45 , Обновлено: 29.09.2023

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября решил допустить белорусских спортсменов к участию в паралимпиаде в Париже в 2024 году.

Но сделать они это смогут в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее МПК, которая проходит в Бахрейне.

Ранее генеральная ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета Беларуси в организации большинством голосов: 79 делегатов проголосовали за приостановку членства, 57 — против, 9 — воздержались от голосования.

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Однако в МПК решили, что белорусские спортсмены имеют право принимать участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович убежден, что белорусов допустят на Олимпийские игры, который должны пройти в Париже летом 2024 года.

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