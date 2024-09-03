Белорусский пловец Щелканов выиграл золото на Паралимпиаде-2024

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2024 20:00 , Обновлено: 03.09.2024

Белорусский пловец Егор Щелканов 3 сентября взял золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, установив новый паралимпийский рекорд. Спортсмен выступил на дистанции 100 м на спине в классе S9 с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Щелканов показал время 1 минута 0,76 секунды. К слову, на квалификации перед финалом белорус также выступил с лучшим результатом - 1 минута 1,32 секунды.

Серебро взял француз Уго Дидье, а бронзу - россиянин Богдан Мозговой (кстати, ему принадлежал предыдущий паралимпийский рекорд).

На играх в Токио в 2021 году Щелканов выиграл серебряную медаль, также он обладатель трех медалей с чемпионатов Европы.

Золото Щелканова - это пятое золото белорусов на этой Паралимпиаде. Предыдущие четыре медали выиграл Игорь Бокий.

Белорусский пловец Бокий взял четвертое золото на Паралимпиаде в Париже

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в этом году от Беларуси на соревнования в Париже поехали восемь атлетов. Это самая немногочисленная делегация на летней Паралимпиаде за всю историю суверенной Беларуси.

Как и в случае с Олимпиадой, белорусским паралимпийцам приходится выступать в статусе нейтральных атлетов без национального гимна, без флага и в специальной нейтральной форме.

В Париже стартует Паралимпиада. Кто поехал от Беларуси?