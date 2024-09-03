Белорусский пловец Бокий взял четвертое золото на Паралимпиаде в Париже

🎥 Видео

Опубликовано: 03.09.2024 07:16 , Обновлено: 03.09.2024

Белорусский пловец Игорь Бокий в понедельник, 2 сентября, завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Это 20-ая паралимпийская медаль в личной копилке спортсмена.

На этот раз белорус оказался быстрее соперников на дистанции 50 м вольным стилем (в категории S13). Его результат - 23,65 с. Другой белорусский паралимпиец Дмитрий Солей, также участвовавший в заплыве в этой категории, смог финишировать лишь восьмым, с результатом 24,48 с (+0,83 с).

Видео “золотого” заплывал Бокого и церемонии награждения паралимпийцев опубликовали в официальном Telegram-канале белорусского Минспорта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на нынешних Паралимпийских игр в Париже Бокий уже был первым на стометровке баттерфляем, на спине, а также на дистанции 400 метров вольным стилем.

Белорусский паралимпиец Бокий взял третье золото на играх в Париже

Всего же от Беларуси на соревнования в Париже в этом году поехали восемь атлетов. Это самая немногочисленная делегация на летней Паралимпиаде за всю историю суверенной Беларуси. Как и в случае с Олимпиадой, белорусским паралимпийцам приходится выступать в статусе нейтральных атлетов без национального гимна, без флага и в специальной нейтральной форме.

В Париже стартует Паралимпиада. Кто поехал от Беларуси?