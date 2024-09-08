Белорусский пловец Дмитрий Солей завоевал серебро на Паралимпиаде-2024

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Опубликовано: 08.09.2024 07:51 , Обновлено: 08.09.2024

Белорусский пловец Дмитрий Солей, который по итогам предварительных заплывов в Париже показывал лишь третий результат, 7 сентября взял серебряную медаль. Таким образом, белорусы завершили участие в Паралимпийских играх 2024 года в общей сложности с семью медалями.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, в финальном заплыве Дмитрий Солей, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения, преодолел дистанцию в 100 метров стилем баттерфляй за 57,92 с (отставание от золотого медалиста составило +0,43).

Второй белорусский паралимпиец, принимавший участие в заплыве, Максим Вашкевич, показал восьмой результат - 1:00,74 (+3,25).





















Видео победного финиша и церемонии награждения Дмитрия Солея, который, как и все белорусские спортсмены в этом году, выступал на Паралимпийских играх в нейтральном статусе, опубликовали в Telegram-канале белорусского Минспорта.

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Таким образом, на нынешних Паралимпийских играх в Париже белорусские спортсмены поднимались на пьедестал семь раз. Большую часть медалей - пять золотых - взял пловец из Бобруйска Игорь Бокий, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения. Ещё одно золото завоевал Егор Щелканов, выступающий среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

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