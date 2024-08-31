Белорусский пловец Бокий взял второе золото на Паралимпиаде-2024

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Опубликовано: 31.08.2024 09:48 , Обновлено: 31.08.2024

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Вечером 30 августа он выступил на дистанции 100 метров на спине в классе по зрению S13.

На предварительном заплыве спортсмен стал вторым с результатом 58,97 секунды. А в финале он приплыл первым и показал время 56,6 секунды. Серебро взял российский спортсмен Владимир Сотников, а бронзу - француз Алекс Порталь.

“Сегодняшний заплыв мне понравился больше, чем вчерашний. По ощущениям, намного лучше шел по дистанции. Будем стараться двигаться дальше в таком темпе”, - поделился Бокий в интервью изданию “Спортивная панорама”.

Фото: Министерство спорта и туризма Беларуси

Он также прокомментировал результат соперников, занявших второе и третье место: “Мои результаты хороши, но ведь мой спортивный век не вечен, и на смену придут новые атлеты. Вот француз Порталь уже подрастает. Так что дорога молодым всегда открыта”.

Фото: Министерство спорта и туризма Беларуси

К слову, для Бокого это уже 18-е золото на Паралимпийских играх. Свой рекорд на дистанции 100 м на спине в классе по зрению S13 белорусский спортсмен установил на Паралимпиаде-2020 в Токио, показав результат 56,36 секунды.

Ранее Telegraf.news сообщал о первом золоте Бокого на Паралимийских играх в Париже. 29 августа спортсмен обошел соперников на дистанции 100 м стилем баттерфляй.

Белорусский пловец завоевал золото на Паралимпиаде

Также мы рассказывали, что в этом году от Беларуси на соревнования в Париже поехали восемь атлетов. Это самая немногочисленная делегация на летней Паралимпиаде за всю историю суверенной Беларуси.

Как и в случае с Олимпиадой, белорусским паралимпийцам приходится выступать в статусе нейтральных атлетов без национального гимна, без флага и в специальной нейтральной форме.

В Париже стартует Паралимпиада. Кто поехал от Беларуси?