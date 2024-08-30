Белорусский пловец завоевал золото на Паралимпиаде

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Опубликовано: 30.08.2024 07:26 , Обновлено: 30.08.2024

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, показав лучшее время (54,13 секунды) и обойдя соперников на дистанции 100 м стилем баттерфляй 29 августа. Для спортсмена победа стала 17-й по счёту на Паралимпиадах - в его копилке уже есть награды с Игр в Лондоне, Рио и Токио.

Серебряную медаль на вчерашнем заплыве завоевал французский атлет Алекс Портал, бронза досталась Хосе Энрике Аламбре из Испании.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси, на этом выступления Бокого на парижской Паралимпиаде не завершены - в пятницу, 30 августа, он попытается повторить свой триумф в бассейне Paris La Défense Arena в индивидуальном заплыве на дистанцию 100 м на спине. Компанию ему составит ещё один белорус - Евгений Коваленок.

Говоря о своих эмоциях после победы, Бокий признался, что чувствует не только “небольшую усталость”, но и “эйфорию от успеха”.

“Ты ведь работаешь четыре года на износ, нагружаешь организм, готовишься показать свой максимум на этих основных стартах, поэтому в любом случае победы очень важны. Именно они придают сил работать дальше”, - поделился впечатлениями паралимпиец, выразив надежду на то, что дальше на соревнованиях в Париже ему удастся “выступать поувереннее”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в этой году от Беларуси на соревнования в Париже поехали восемь атлетов. Это самая немногочисленная делегация на летней Паралимпиаде за всю историю суверенной Беларуси. Как и в случае с Олимпиадой, белорусским паралимпийцам приходится выступать в статусе нейтральных атлетов — без национального гимна, без флага, в специальной нейтральной форме.

В Париже стартует Паралимпиада. Кто поехал от Беларуси?