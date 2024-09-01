Белорусский паралимпиец Бокий взял третье золото на играх в Париже

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Опубликовано: 01.09.2024 10:54 , Обновлено: 01.09.2024

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже и стал 19-кратным паралимпийским чемпионом по плаванию.

В финале на дистанции 400 метров вольным стилем, состоявшемся 31 августа, он опередил двух французов Алекса и Килина Портелей и финишировал с результатом – 3:58.37.

К слову, белорусскому паралимпийцу принадлежит мировой и паралимпийский рекорды на этой дистанции. В 2013 года в Монреале он проплыл за 3:55.56, а на Паралимпиаде в Рио показал время 3:55.62.

“Потратил много сил. Хорошо, что впереди день отдыха, за который смогу восстановиться и подготовиться к «полтиннику» вольным стилем. Завтра у нас только одна тренировка, так что планирую выспаться”, - прокомментировал свою победу изданию «Спортивная панорама» Игорь Бокий.

Ранее 30 августа он завоевал золото на дистанции 100 метров на спине в классе по зрению S13, а 29 августа обошёл соперников на дистанции 100 м стилем баттерфляй 29 и завоевал свою первую медаль летней Паралимпиады-2024.

Впереди у белорусского чемпиона остаются ещё две дистанции. В понедельник 2 сентября состоится заплыв на 50 м вольным стилем.

Завершится Паралимпиада для Бокого 3 сентября в комплексном плавании на 200 м.

Ранее Telegraf.news писал о том, белорусский пловец Игорь Бокий завоевал вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Вечером 30 августа он выступил на дистанции 100 метров на спине в классе по зрению S13.

Белорусский пловец Бокий взял второе золото на Паралимпиаде-2024