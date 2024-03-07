Белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже. Но только в нейтральном статусе

Опубликовано: 07.03.2024 07:42 , Обновлено: 07.03.2024

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение допустить белорусских и российских теннисистов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Однако, принять участие в соревнованиях спортсмены из Беларуси и России смогут исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении определенных условий.

Согласно официальному заявлению федерации, опубликованному на сайте ITF 6 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешили спортсменам с российским и белорусским гражданством, прошедшим квалификацию, выступать на Олимпиаде в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) или нейтральных паралимпийцев (NPA).

“ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы AIN МОК и принципы NPA МПК. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых Правилах ITF”, - говорится в заявлении теннисной федерации.

В ITF подчеркнули, что их решение “совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже”, а также соответствует “существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года”.

Напомним, в начале этого года Международный олимпийский комитет решил провести повторную проверку для белорусских и русских спортсменов, которые уже получили официальный допуск на Олимпийские игры в Париже. Проверку пообещали проводить “при участии независимых организаций”.

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Накануне, 6 марта, также стало известно, что Международный паралимпийский комитет решил не пускать белорусских и российских спортсменов к участию в церемонии открытия Паралимпиады в Париже. В МПК озвучили также ряд других ограничений, которые коснулись медального зачета, спортивной формы и национальных гимнов двух стран.

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