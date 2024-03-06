Белорусских и российских спортсменов не пустят на церемонию открытия Паралимпиады – IPC

Опубликовано: 06.03.2024 17:24 , Обновлено: 06.03.2024

Международный паралимпийский комитет (IPC) в среду, 6 марта, на своем сайте опубликовал уведомление, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в церемонии открытия Паралимпиады в Париже. Сообщили и о других ограничениях, касающихся медального зачета, спортивной формы и национальных гимнов двух стран.

Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в нейтральном статусе, напомнили в пресс-службе организации. Награды, завоеванные атлетами, не будут учтены в общем медальном зачете.

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Также в IPC уведомили, что нейтральные паралимпийские спортсмены должны выступать в форме, не имеющей национальных цветов. А в случае победы в соревновании прозвучит паралимпийский гимн.

«Национальные флаги России и Беларуси, а также другие национальные символы, в том числе относящиеся к военным, строго запрещены вблизи любого места проведения Паралимпиады», – напомнили в управляющем совете IPC.

И добавили, что спортсмены также «будут независимо проверены, чтобы убедиться, что они не находятся на контракте с военными и не поддержали войну на Украине».

Ранее Телеграф писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) решил провести повторную проверку для белорусских и русских спортсменов, которые ранее получили официальный допуск на Олимпийские игры в Париже. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, проверку проведут “при участии независимых организаций”.

МОК решил перепроверить белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде в Париже