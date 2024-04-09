Белорусская теннисистка Соболенко попала в топ самых успешных людей до 30 лет по версии Forbes

Опубликовано: 09.04.2024 16:48 , Обновлено: 09.04.2024

Белорусская теннисистка и вторая ракетка мира попала в ежегодный список Forbes «30 до 30. Европа». В него американский журнал включает тридцатку успешных и влиятельных людей из различных сфер до 30 лет.

Среди достижений теннисистки, которые эксперты Forbes посчитали нужным отметить, стала её победа на Открытом чемпионате Австралии, где она провела два месяца на первом месте в женском одиночном разряде и завоевала награду чемпионки мира Международной федерации тенниса.

Это уже не первый рейтинг Forbes, в который попадает белорусская спортсменка. В 2023 году, заработав $14,7 млн. она попала в топ-6 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала.

Также в журнале отметили, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулись игроки из России и Беларуси “на фоне войны в Украине” Соболенко смогла найти спонсоров и заключила партнерские отношения с Maestro, Dobel Tequila и Leaf Trading Cards. Также теннисистка стала инвестором оздоровительного бренда Beekeeper”s Naturals и газировки Olipop и снялась в документальном сериале Netflix о теннисе “Break Point”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в конце марта два американских СМИ сообщили о том, что Арину Соболенко исключили из списка спортсменов-участников на Олимпийских играх 2024-го года. Чуть позже Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что на данный момент белоруска официально от участия не отстранена. Однако в будущем это всё-таки может произойти.

В МОК предупредили, что могут не пустить Соболенко на Олимпиаду в Париже

Также в марте общественность обсуждала смерть экс-возлюбленного белорусской теннисистки Константина Кольцова.

Умер белорусский хоккеист Кольцов, который встречался с Ариной Соболенко