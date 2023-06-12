Соболенко опубликовала свое фото в майке с нецензурной надписью и принтом

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 12.06.2023 14:49 , Обновлено: 20.10.2023

Прямо после проигрыша на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко отправилась в небольшой отпуск. Откуда активно постила фото в Инстаграме. Оказалось там она позировала в майке с цензурной надписью. Тут же возникли домыслы, что происходит.

Арину Соболенко уже почти все записали в победительницы турнира в Париже. Но белоруска неожиданно уступила в полуфинале Каролине Муховой, хотя уже в третьем сете вела 5:2 и 30-0.

И уже когда полячка праздновала в Париже свою третью победу, Соболенко отравилась со своим любимым на отдых, о чем похвасталась всем в соцсетях. В воскресенье она вышла на прогулку и выложила фотографию в футболке с надписью на английском «F### it» и принтом, на котором девушка показывает средний палец.

Кадр из сториз в Инстаграме Арины Соболенко

Это сразу же вызвало спекуляции в СМИ и среди подписчиков. Все из-за того, что происходило вокруг Соболенко во время турнира в Париже. Во время пресс-конференций ее неоднократно спрашивали о войне в Украине и ее отношении к ней. Позже она избегать ответов, мотивируя это психическим здоровьем. И даже заявила, что «чувствует угрозу». Однако потом всё-таки заявила, что выступает против войны.

“Дай мне отдохнуть от политики”, - бросила она после поражения в полуфинале с Каролиной Муховой. Не исключено, что слоган на ее футболке, был адресован журналистам и недоброжелателям. Кажется, белорусскую теннисистку ожидают новые неудобные вопросы на следующем турнире по этому поводу.

Ранее вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, заявила 6 июня, что не поддерживает войну в Украине и не хотела бы, чтобы в нее вступила Беларусь. Так она ответила на вопрос журналистов на пресс-конференции во Франции после победы в четвертьфинале (6-4, 6-4) в Париже над украинкой Элиной Свитолиной.

«Чувствовала себя виноватой» — Белорусская теннисистка Соболенко заявила, что против войны в Украине