Соболенко объявили виртуальной "первой ракеткой мира". Когда станет на самом деле?

Опубликовано: 04.09.2023 11:45 , Обновлено: 20.10.2023

Польские СМИ объявили о "трагедии", которая случилась на US Open. Действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек выпала из турнира после проигрыша Елене Остапенко, а это значит, что она не сможет осенью удержать титул. Ее место лидера мирового рейтинга WTA займет белоруска Арина Соболенко.

На старте турнира в Нью-Йорке Свёнтек и Соболенко потеряют очки, которые они заработали на кортах Флашинг Медоуз (парк в Нью-Йорке) год назад. Полька выиграла тогда свой третий титул Большого шлема. Но в 2023 году ее достижения будут меньше на 2000 очков. Белоруска тогда выбыла (после матча с Игой) в полуфинале, поэтому у нее отчислят всего 780. Эта арифметика и набранные очки в 2023 году позволят Арине Соболенко стать первой ракеткой, даже если она проиграет на US Open. Но официально это произойдет в следующий понедельник, 11 сентября.

“О первом месте в рейтинге одиночного разряда я мечтал с детства, с того момента, как начал заниматься теннисом. Этот год был потрясающим для меня и моих помощников. Теперь мы получили идеальную награду за наш тяжелый труд. Попасть в этот потрясающий список теннисисток на вершине – это нечто невероятное. Это большая честь”, - приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Нынешний сезон Соболенко сложился очень для не удачно. Она одержала победу на турнире Большого шлема Australian Open, «тысячном» Mutua Madrid Open и турнире WTA 500 в Аделаиде. Она также дошла до финала соревнований в Индиан-Уэллсе и Штутгарте. На Ролан Гаррос и Уимблдоне она выбыла в полуфинале.

Белоруска прославилась в 2018 году, когда дошла до четырех финалов цикла WTA на трех разных покрытиях. На данный момент на его счету 13 турнирных побед и 23 финала.

В межсезонье в 2023 году она приняла еще одно важное решение. В то время как Свёнтек - единственная теннисистка, у которой есть штатный спортивный психолог, который путешествует в составе ее команды, ряд игроков нанимают тренеров по психологии на неполный рабочий день. Соболенко была одной из них.

“Честно говоря, я решила прекратить работать с психологом, - призналась Соболенко на Открытом чемпионате Австралии. - Я понял, что никто, кроме меня, не поможет, понимаешь? Я поговорила со своим психологом и сказала: “Послушай, я чувствую, что должна справиться с этим сама, потому что каждый раз, когда я надеюсь, что кто-то решит мою проблему, это не решает мою проблему”.

Ранее Телеграф сообщил, что прямо после проигрыша на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко отправилась в небольшой отпуск. Откуда активно постила фото в Инстаграме. Оказалось там она позировала в майке с цензурной надписью. Тут же возникли домыслы, что происходит.

Соболенко опубликовала свое фото в майке с нецензурной надписью и принтом