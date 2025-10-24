Белорусам закрыли путь на Паралимпиаду-2026, несмотря на разрешение МОК

Опубликовано: 24.10.2025 08:00 , Обновлено: 24.10.2025

Белорусские спортсмены не смогут принять участие в зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине в 2026 году. Это стало понятно после того, как все четыре международные федерации, виды спорта которых включены в программу зимней Паралимпиады, озвучили своё решение о возможном участии в соревнованиях сборных Беларуси и России.

Несмотря на то, что решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в сентябре 2025 года было восстановлено членство национальных комитетов Беларуси и России, международным спортивным федерациям разрешили самостоятельно решать, допускать ли белорусов и россиян до соревнований. По общим правилам МОК и МПК спортсменам обеих стран разрешили свободно участвовать в Играх в нейтральном статусе при условии успешной квалификации.

Однако индивидуальные решения четырёх международных федераций, чьи виды спорта включены в программу Паралимпийских зимних игр в Милане-Кортина-2026 оказались не в пользу белорусских паралимпийцев. 23 октября в МПК официально озвучили эти решения:

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) - проголосовал за то, чтобы не допускать спортсменов из Беларуси и России к отборочным соревнованиям на Паралимпиаду;

Международный союз биатлонистов (IBU) - сохранил отстранение белорусов и россиян от соревнований, действующее с сентября 2022 года,

Всемирная федерация кёрлинга - объявила о продлении срока отстранения Беларуси и России от соревнований до конца сезона 2024/2025, что автоматически означает, что эти команды не смогут пройти квалификацию на зимнюю Паралимпиаду,

Всемирная паралимпийская федерация хоккея с шайбой - запрет на участие в соревнованиях по парахоккею с шайбой сняла, но у Беларуси на данный момент нет парахоккейной команды, выступающей на международном уровне.

FIS отказалась допускать белорусских лыжников к Олимпиаде-2026

Таким образом, на практике ни один спортсмен из Беларуси не сможет пройти квалификацию на мартовскую Паралимпиаду, констатировали в МПК.

“Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине в 2026 году. Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определились шесть команд для отборочного турнира Паралимпийских игр в ноябре”, - пояснили там.

[inf]Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Это будет юбилейная Паралимпиада, приуроченная к 50-летию зимних паралимпийских игр. Впервые соревнования паралимпийцев в зимних видах спорта состоялись в 1976 году в шведском Эрншёльдсвике.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года Томас Бах перед тем, как покинуть пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после двенадцати лет службы дал прощальное интервью немецкому агентству RND. 71-летний функционер, в числе прочего, призвал спортивные федерации допустить белорусов к международным соревнованиям.

Бах призвал допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям