FIS отказалась допускать белорусских лыжников к Олимпиаде-2026

Опубликовано: 22.10.2025 07:55 , Обновлено: 22.10.2025

Международная федерация лыж и сноуборда (FIS) 21 октября приняла решение не допускать к участию спортсменов из Беларуси и России к квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Таким образом, белорусским и российским лыжникам и сноубордистам закрыли путь на следующие зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.

С таким результатом завершилось вчерашнее голосование Совета FIS по вопросу допуска к борьбе за лицензии на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года в Милане-Кортина, сообщили в пресс-службе федерации.

Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) позволил и белорусским, и российским спортсменам в индивидуальном порядке выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, за каждой международной федерацией оставили право самостоятельно решать, допускать ли этих спортсменов к участию в своей системе квалификации. FIS решила не следовать рекомендациям МОК.

Данное решение закрыло путь к участию в Кубке мира и, следовательно, на Олимпиаду белорусским спортсменам по следующим дисциплинам:

фристайл,

лыжные гонки,

лыжне двоеборье,

горнолыжный спорт,

сноуборд.

В Национальном олимпийском комитете решение FIS пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года другая международная федерация - гимнастики (FIG) обновила правила допуска белорусских спортсменов к международным стартам, разрешив им участвовать в нейтральном статусе не только в индивидуальных, но и в командных и групповых видах.

Международная федерация гимнастики допустила белорусов к командным соревнованиям