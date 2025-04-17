Белорусам, не купившим билет на матч «Динамо» с «Трактором», предложили массовый бесплатный просмотр

Опубликовано: 17.04.2025 18:38 , Обновлено: 17.04.2025

Тем, кто не смог приобрести билеты на трибуны «Минск-Арены», предоставили возможность увидеть вторую домашнюю игру «Динамо» в компании других болельщиков за пределами стадиона. В некоторых местах это можно сделать совершенно бесплатно.

Напомним, ажиотаж вокруг билетов был значительным. Люди ночевали у касс, онлайн-продажи работали с перебоями, а цены у перекупщиков взлетали в разы. Подлила масла в огонь и победа «зубров» в первом минском матче со счётом 8:0 — крупнейшая в истории клуба в плей-офф КХЛ. Естественно, желающих увидеть вторую игру меньше не стало.

«Пойду плакать» — Остались ли билеты на матчи «Динамо»? Минчане и не только ночевали у касс «Минск-Арены»

Для тех, кому билеты так и не достались, сразу несколько столичных площадок анонсировали прямые трансляции матча на больших экранах. Вот какие варианты отыскали журналисты Telegraf.news.

Посмотреть игру позвал фудмолл в столичном ТРЦ Galileo. Там пообещали большой экран и «соответствующую атмосферу». Вход свободный.

в столичном ТРЦ Galileo. Там пообещали большой экран и «соответствующую атмосферу». Вход свободный. Аналогичное предложение поступило и от одной из интерактивных площадок в торговом центре «Сеница» рядом с МКАД. Там также должны организовать прямую трансляцию на большом экране и бесплатный вход. Более того, для удобства посетителей организовали бесплатную маршрутку от метро «Слуцкий гостинец» до ТЦ и обратно.

рядом с МКАД. Там также должны организовать прямую трансляцию на большом экране и бесплатный вход. Более того, для удобства посетителей организовали бесплатную маршрутку от метро «Слуцкий гостинец» до ТЦ и обратно. Для любителей кинозального комфорта есть вариант посмотреть трансляцию в одном из столичных кинотеатров (причём также в ТРЦ Galileo). Билеты здесь платные, цена стартует от 25 рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в TikTok стали распространяться видео с хоккейного матча 12 апреля между минским «Динамо» и челябинским «Трактором» из РФ. На опубликованных кадрах — купель, с которой можно наблюдать за матчем. Её ещё называли СПА-зоной, там за хоккеем следили обнажённые болельщики.

«Сами себя не уважаете» — На матче с «Динамо» в Челябинске поставили купель с обнаженными болельщиками