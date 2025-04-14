"Сами себя не уважаете" - На матче с "Динамо" в Челябинске поставили купель с обнаженными болельщиками

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Опубликовано: 14.04.2025 18:26 , Обновлено: 14.04.2025

В TikTok стали распространяться видео с хоккейного матча 12 апреля между минским "Динамо" и челябинским "Трактором" из РФ. На опубликованных кадрах - купель, с которой можно наблюдать за матчем. Ее еще называли СПА-зоной, там за хоккеем следили обнаженные болельщики.

Этот матч провели не в Минске, а в Челябинске. “На арене “Трактор” болельщикам предлагают смотреть хоккей из СПА-зоны. Услуга предоставляется партнером клуба”, - сказано в описании к одному из роликов.

Купель стояла не среди мест для болельщиков, а в специально оборудованной украшенной зоне. Купались, наблюдая за хоккеем, два парня в шортах (или плавках) и девушки в купальниках. Официанты приносили им лакомства, напитки.

Многие комментаторы осудили такую “чил-зону” на спортивном событии. “Они бы еще кровать посреди арены поставили”, - написал один пользователь TikTok.

“Позор “Трактору”, вы сами себя не уважаете”, - считает другой.

“А случайно вип-унитаза нет?” - поинтересовался третий.

Еще один комментатор сказал, что люди просто завидуют: “Осторожно, в комах [комментариях] завистливые люди”. “Глупые понты, смешно смотреть”, - поделился мнением юзер.

Некоторые спорили о стоимости такой услуги, когда можно наблюдать за хоккеем из горячей купели. Называли суммы и в 15 тыс. российских рублей (548 белорусских), и в 300 тыс. (10,97 тыс. BYN).

“Просидеть в воде два или три часа - такое себе удовольствие”, - отметил один комментатор. Кстати, на том матче “Трактор” обыграл “Динамо” со счетом 4:2.