Бах заявил, что Макрон разрешил белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже

Опубликовано: 22.06.2023 19:01 , Обновлено: 22.06.2023

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 22 июня заявил, что французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что согласен с выступлением белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Он рассказал, что две недели назад встречался с Макроном, где обсуждал позицию G7 и подход МОК к данному вопросу. Стороны подтвердили согласие и то, что МОК в нужное время примет решение о допуске белорусских и российских спортсменов. Бах рассказал, что позицию МОК поддерживает большинство международного сообщества, сообщилТАСС.

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В качестве примера он привел саммит G7. По его словам, все его участники заявили, что уважают автономию спортивных организаций и привержены честным соревнованиям при условии, если белорусские и российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

[info_b]Саммит G7 — международный форум, ежегодно проводимый для лидеров государств — членов G7: Франции, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Германии, Японии, Италии и Канады (в порядке ротации председательства), а также Европейского союза.[/info_b]

В марте 2023 года Исполком МОК дал рекомендации допустить белорусских и российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Что запретил МОК

МОК рекомендовал такие ограничения для белорусских и российских спортсменов:

спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов;

команды спортсменов с российским или белорусским паспортом рассматриваться не могут;

спортсмены, которые активно поддерживают войну, не могут участвовать в соревнованиях; Вспомогательный персонал, который активно поддерживает войну, не может быть принят на работу;

спортсмены, работающие по контракту в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности, не могут участвовать в соревнованиях. Как и вспомогательный персонал;

никаких международных спортивных мероприятий, организованных или поддерживаемых МОК в России или Беларуси;

Ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая все место проведения, не должны демонстрироваться флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран;

Ни одно российское и белорусское правительство или государственный чиновник не могут быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

Напомним, ранее Телеграф писал, что МОК «тепло поприветствовал» требование G7 пускать белорусов на соревнования только в нейтральном статусе:

МОК «тепло поприветствовал» требование G7 пускать белорусов на соревнования только в нейтральном статусе