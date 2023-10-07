Бах запретил обсуждать разрешение белорусам участвовать в международных соревнованиях

Опубликовано: 07.10.2023 21:23 , Обновлено: 07.10.2023

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил 7 октября в Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета (ЕОК), что рекомендуемые им условия участия некоторых российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных "не подлежат обсуждению".

Бах заявил, что позиция МОК получает “растущую поддержку”, указав на декларацию лидеров G20 в Нью-Дели о поддержке Олимпийских игр 2024 года в Париже как “символа мира, диалога между нациями и инклюзивности” и решение Международного Паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных на Паралимпийских играх в 2024 году.

“Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные чемпионаты мира и квалификационные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе”, - сказал он, передает Inside the games.

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“Мы видим, что такой подход, который, с одной стороны, очень ясно дает понять, что мы осуждаем эту войну и наказываем тех, кто несет ответственность за войну, и в то же время в этих строгих условиях мы даем возможность спортсменам соревноваться и вносить свой вклад в понимание и развитие. покой. Мы видели, что это получает все большую поддержку”.

Бах также заявил, что утверждения россиян о том, что даже такая возможность без флага и гимна участвовать в международных соревнованиях является дискриминационной, неопраданны, а послабление запрета представляет собой “золотую середину”.

“Итак, позвольте мне еще раз подтвердить то, что мы говорили с самого начала - эти условия не подлежат обсуждению, мы не будем от них отказываться. Они должны строго применяться, чтобы придать этому подходу авторитет и поддержку”, - заявил Томас Бах.

В то же время, глава МОК утверждает, что решения об участии российских и белорусских спортсменов в играх 2024 года в Париже ещё не принято.

Однако Томас Бах предположил, что Игры могли бы стать “символом диалога, мира и человеческого совершенства”.

“Я приглашаю вас следовать этому новому олимпийскому девизу, быть быстрее в быстро меняющемся мире, стремиться выше и становиться сильнее, но этого мы сможем достичь, только если будем действовать сообща и солидарно”, - туманно завершил свою речь глава МОК.

Из Стамбула Бах должен отправиться в индийский город Мумбаи на отложенную сессию МОК, которая продлится с 15 по 17 октября, а заседание Исполнительного совета запланировано на четверг (12 октября) - субботу (14 октября). Возможно, там прояснится судьба путевок белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

Первоначально, в 2022 году, МОК ввел прямой запрет для российских и белорусских спортсменов в ответ на войну в Украине, но в марте 2023 года смягчил эту позицию, посоветовав международным федерациям разрешить тем, кто не поддерживает конфликт и не связан с военными из России Беларуси , выступать в качестве нейтральных - без флага и гимна.

Противятся таким правилам больше всего Европе, где Украина и ее союзники утверждают, что России или Беларуси не должно быть места в спорте, пока не закончится война.

Тем не менее, большинство международных федераций выполнили рекомендации МОК, хотя некоторые, включая легкую атлетику и конный спорт, сохранили свои первоначальные запреты.

Ранее Телеграф сообщил, что четыре белорусских пловца получили нейтральный статус и, таким образом, смогут принимать участие в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).

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