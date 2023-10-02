4 белорусских спортсмена отказались от госфлага и гимна на международных соревнованиях

Опубликовано: 02.10.2023 10:29 , Обновлено: 03.10.2023

Четыре белорусских пловца получили нейтральный статус и, таким образом, смогут принимать участие в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).

Выступать под нейтральным флагом в соревнованиях под эгидой World Aquatics разрешили белорусскому пловцу Илье Шимановичу, которому принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне, и трём лидерам женской национальной команды по плаванию - Анастасии Шкурдай, Алине Змушко и Анастасии Кулешовой.

Кроме того, как сообщил портал “Матч ТВ”, к участию в соревнованиях Международной федерации плавания также допустилитренера из Беларуси Андря Липницкого.

Напомним, World Aquatics в сентябре этого года приняла решение частично снять действующие ограничения и допустить белорусских и российских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе. На основании рекомендаций Международного олимпийского комитета федерация разработала критерии для допуска спортсменов из Беларуси и России.

Белорусским пловцам разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе

Участвовать им разрешили только в индивидуальных дисциплинах, а специальная группа, созданная при Международной федерации плавания, перед допуском должна проверять спортсменов на “отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину”, а также соблюдение антидопинговых правил, говорилось в сентябрьском заявлении World Aquatics.

Таким образом вышеуказанные белорусские спортсмены согласились на требования международной федерации.