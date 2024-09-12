Азаренко снялась с матча с российской теннисисткой. Что случилось?

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Опубликовано: 12.09.2024 09:01 , Обновлено: 12.09.2024

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в среду, 11 сентября, снялась с матча против россиянки Камиллы Рахимовой (86-ое место в рейтинге WTA) во втором круге турнира WTA-500 в мексиканском Гвадалахаре. Первый сет матча 1/8 финала завершился со счетом 2:6 в пользу россиянки, а вот доиграть второй сет белоруска уже не смогла.

Азаренко, которая в настоящее время занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA, вынуждена была взять медицинский тайм-аут во втором сете, когда россиянка вела со счётом 0:3. После консультации с членами своей команды она заявила, что не сможет доиграть матч и снялась с игры.

Сообщается, что причиной тому стала перенесённая белорусской теннисисткой травма плеча.

Соболенко потеряла статус второй ракетки мира, у Азаренко – плюс две позиции в рейтинге WTA

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в июне в соцсетях завирусилось видео послематчевого интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которой журналист объявил, что она будет играть в следующем матче с белоруской Ариной Соболенко. Реакция россиянки была показательной. Она произнесла только одно слово.

Реакция российской теннисистки на новость, что ей предстоит игра с Соболенко, покорила интернет. Какое одно слово сказала?