Реакция российской теннисистки на новость, что ей предстоит игра с Соболенко, покорила интернет. Какое одно слово сказала?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.06.2024 14:58 , Обновлено: 19.06.2024

В соцсетях завирусилось видео послематчевого интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которой журналист объявил, что она будет играть в следующем матче с белоруской Ариной Соболенко. Реакция россиянки была показательной. Она произнесла только одно слово.

Для Дарьи Касаткиной, которая выступает на турнире Wta 500 в Берлине, текущий финал оказался непростым, хоть она и дошла до трех финалов - в Аделаиде, Абу-даби и Чарльстоне. В понедельник, 17 июня, она победила Марту Костюк. Теперь ее ждёт серьезный вызов - Арина Соболенко. Новость о том, что в следующем матче она встретится с белоруской, ей сообщил журналист во время послематчевого интервью. Эта информация шокировала россиянку.

Она сказала всего одно слово, которое понятно любому русскоговорящему человеку, и сразу погрустнела. Журналист не стал задерживать теннисистку, сказав, что этого ответа более чем достаточно. Реакция Касаткиной быстро стала вирусной.

К слову, такая реакция совсем неудивительна. Соболенко для Косаткиной - сильная соперница. Обе теннисистки имели возможность соревноваться напрямую восемь раз, и только дважды Касаткина лидировала. При этом последняя ее победа была в 2022 году в Сан-Хосе. Позже белоруска выиграл еще три матча, в том числе в этом году в Брисбене. Кто победит на этот раз, станет известно уже сегодня, 19 июня.