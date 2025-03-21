В Сети показали фото 70-летнего Брюса Уиллиса. Как сейчас протекает болезнь?

📷 Фото

Опубликовано: 21.03.2025 11:32 , Обновлено: 21.03.2025

Ещё совсем недавно звезда "Крепкого орешка" активно снимался в кино, радуя зрителей разноплановыми, хотя и не очень успешными ролями. Однако с 2022 года актёрская карьера секс-символа 90-х прекратилась — актёру поставлен тяжёлый диагноз — деменция. По случаю 70-летнего юбилея Брюса Уиллиса Telegraf.news собрал известную информацию о том, как сейчас, чувствует себя звезда.

Сложно поверить, но звезде “Крепкого орешка” и “Криминального чтива” уже исполнилось 70 лет. И хотя многие актёры продолжают активно сниматься в кино даже в столь преклонном возрасте, для Брюса Уиллиса такой расклад уже невозможен.

В 2022 году семья актёра объявила о завершении его карьеры из-за диагностированной афазии — заболевания, при котором нарушается способность мозга понимать и выражать речь.

В 2023 году Уиллису уточнили диагноз, поставив лобно-височную деменцию. Как оказалось, афазия лишь один из её симптомов. По словам врачей, этот тип деменции, как правило, влияет на личность человека и может вызывать изменения в поведении.

С тех пор поставщиками новостей о состоянии актёра стали соцсети его нынешней супруги Эммы Хеминг -Уиллис и бывшей жены Деми Мур, с которой он остался в дружеских отношениях.

После обнаружения диагноза семья Уиллиса, судя по количеству совместных фото в социальных сетях, очень сплотилась. Часто его навещает и бывшая жена Деми Мур, которая регулярно публикует совместные фото и видео с бывшим мужем и их тремя уже взрослыми дочерьми.

Вот такой пост звезда “Субстанции” опубликовала в день его 70-летия 19 марта.

Позже она также поделилась фотографиями на котором Брюс Уиллис держит на руках и целует свою внучку Луэтту - в 2023 году он и Мур впервые стали бабушкой и дедушкой.

Фото: Instagram demimoore

20 марта актриса поделилась фотографиями со звездой “Крепкого орешка”, очевидно, с празднования его юбилея. На фотографиях Уиллис в голубом пиджаке улыбается, находясь в обществе членов своей семьи.

Поздравлениями поделились и дочери Брюса Уиллиса.

36-летняя Румер поздравила отца, прикрепив к посту недатированное видео, на котором тот в хорошем настроении танцует в обществе Деми Мур под смех своей дочери.

34-летняя Скаут также отдала дань уважения отцу, поделившись серией фотографий и видео, в котором отец целует её в щёку, сопроводив пост следующими словами:

“С днем ​​рождения, Величайший из всех времен. ?Каждый день я благодарю богов за то, что 50% моей ДНК от него. Музыка, которую я создаю, магия, которую я создаю, и магнетическое озорство, которое я провоцирую, — все это наследие моего отца, живущее в мире”.

Младшая дочь Таллула (31 год) опубликовала в Instagram фотографию своего отца из классического боевика 1988 года «Крепкий орешек», сопроводив пост записью:

«С 70-летием, мой любимый друг! Ты свет, который никогда не погаснет! Я люблю тебя, так горжусь тем, что я твой малыш Таллула Белль Брюс Уиллис”.

Нынешняя супруга актёра 46-лнтняя Эмма Хемминг-Уиллис также отпраздновала день рождения своего мужа, опубликовав трогательное поздравление в Instagram.

«Сегодня день рождения Брюса, и если я что-то и знаю, так это то, что нет большего фаната, чем фанат Брюса. Так что одарите его сегодня всей любовью — он почувствует ее, клянусь, почувствует», — написала она. «Вы — одна сильная группа. Мне нравится, как вы сплачиваетесь ради него, и я так благодарна, что у него есть вы ✨», - написал она на своей страничке.

Фильм-победитель «Оскара-2025» забрал сразу 5 статуэток. Вот полный список «лучших» по версии Голливуда

Что известно о состоянии актёра сейчас?

Фото: Instagram demimoore

Новостями о том, как чувствует себя Брюс Уиллис время от времени делятся члены его семьи. Так, по словам его нынешней супруги Эммы Хеминг-Уиллис первые видимые проявления болезни выглядели как “детское заикание”. Это было замечено ещё за несколько лет до постановки диагноза, однако тогда симптому не придали большого значения.

Прежде, чем актёр ушёл из карьеры в СМИ начали просачиваться новости о том, что съёмки с ним даются тяжело. В частности во время производства триллера «Полночь на злаковом поле» в 2020 году Уиллис порой забывал, что находится на съемочной площадке и играет главную роль.

Со слов членов его семьи сейчас здоровье актёра «стабильное». Однако на данный момент он утратил способность к вербальному общению.

В конце 2024 года в эфире CNN бывшая жена актера Деми Мур говорила следующее:

«Сейчас он в очень стабильном положении. Я уже делилась этим раньше, но говорю это искренне — очень важно, чтобы все, кто с этим сталкивается, действительно принимал болезнь такой, какая они есть».

Младшая дочь Таллула Уиллис в конце минувшего года также делилась подробностями:

«У него все стабильно, что в этой ситуации хорошо и тяжело. Бывают болезненные дни, но так много любви. Это действительно показало мне, что не стоит воспринимать ни один момент как должное, и я действительно думаю, что мы были бы лучшими друзьями. Я думаю, он очень гордится мной. Нужно быть в настоящем моменте. Нужно присутствовать».

В то же время она описала деменцию отца как «действительно агрессивную», добавив, что учитывая его состояние “это лучшее, о чем можно просить».

Супруга Брюса Уиллиса Эма говорила:

«Деменция — это тяжело», — сказала Хеминг Уиллис. «Это тяжело для человека, которому поставили диагноз, это тяжело и для семьи. И это не исключение для Брюса, или меня, или наших девочек. Когда они говорят, что это семейная болезнь, это действительно так».

От брака с Уиллисом неё две дочери: Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 10 лет.

На вопрос, знает ли ее муж о том, что происходит с его здоровьем, Хеминг Уиллис ответила: «Трудно сказать».

Она добавила, что принятие диагноза было «болезненным, но… простое осознание того, что происходит с Брюсом, делает это немного легче».

Сам же актёр редко выходит на публику. В последний раз он был замечен в обществе в январе, когда выходил, пожать руки пожарным, которые тушили возгорания в Калифорнии.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ещё совсем недавно мы смотрели на малышей селебрити и пытались отгадать на кого из звёзд они похожи больше. Сегодня дети знаменитостей выросли, и кто-то уже даже наступает на пятки звёздным родителям. Как выглядят голливудских отпрыски сейчас и чем они занимаются?

Музыканты, повара и модели. Как выглядят и чем занимаются дети Джоли, Деппа и других голливудских звёзд?