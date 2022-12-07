Урганта на вручении «Золотого граммофона» в России заменит белорус

Опубликовано: 07.12.2022 12:56 , Обновлено: 07.12.2022

Российский шоумен, телеведущий Иван Ургант в 2022 году впервые за 15 лет не будет вести премию «Золотой граммофон».

Его заменят белорус Вадим Галыгин и актриса шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина.

Церемония запланирована на 10 декабря на «ВТБ Арене». Как пишет Super.ru, все билеты уже проданы.

СМИ сообщают, что часть вырученных денег направят «на помощь Донбассу» и «вынужденным переселенцам» Харьковской области.

Кстати, Галыгин уже заменял другого российского телеведущего — Александра Маслякова — на одной из игр КВН.

Новость Телеграф

Напомним, сразу после российского вторжения в Украину, 24 февраля, в аккаунте Ивана Урганта в Instagram появились слова «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ», сопровожденные черным квадратом вместо фотографии.

Позже в России созданная партией «Справедливая Россия» группа по расследованию «антироссийских действий» (сокращённо ГРАД) составила 3 августа список «агентов иностранного влияния» в сфере культуры и их «пособников» в госструктурах. Туда попал в том числе Иван Ургант. Ему предложили публично поддержать вторжение России в Украину или уехать/уволиться.

Новость Телеграф