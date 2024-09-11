"Бездетная кошатница" Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

Опубликовано: 11.09.2024 12:51 , Обновлено: 11.09.2024

Тейлор Свифт, одна из самых известных современных американских поп-исполнительниц с огромным количеством поклонников по всему миру, публично поддержала кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис на грядущих президентских выборах. Пост в поддержку действующего вице-президента появился на страничке певицы в Instagram сразу после вчерашних теледебатов.

Пост Тейлор Свифт, за которой следят в соцсети более 283 млн подписчиков, за короткое время собрал более 6,3 тыс. лайков, а вот возможность комментировать сказанное она ограничила (как, впрочем, и для всех других постов на официальной странице певицы).

“Я отдам свой голос за Камалу Харрис и кандидата в вице-президенты США Тима Уолца на президентских выборах 2024 года. Я считаю, что она сильный, прирожденный лидер, и я верю, что мы можем добиться в этой стране гораздо большего, если нас будет вести спокойствие, а не хаос”, - заявила поп-звезда.

Впрочем, всё внимание западной прессы, которая растиражировала заявление Тейлор Свифт, было приковано не столько к самим словам поддержки, сколько к их подаче. Всё это любимица миллионов американцев написала под ироничным фото, на котором она позирует со своим котом, и подписала пост как “Бездетная кошатница”.

Как отметило издание The New York Times, это ничто иное как отсылка к скандальным заявлениям сенатора Дж. Д. Вэнса, соратника соперника Харрис на выборах Дональда Трампа о бездетных женщинах.

Республиканец Вэнс ещё в 2021 году в шоу Такера Карлсона на канале Fox News назвал вице-президента Камалу Харрис, которая сейчас претендует на пост главы государства, одной из “бездетных кошатниц”, управляющих страной, которая “хочет сделать остальную часть страны несчастной”. В этом году, когда Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента, Вэнсу пришлось оправдываться за свои слова, но от своей позиции он не отказался.

“Это не критика людей, у которых нет детей. Я ясно сказал в своих замечаниях… речь идет не о критике людей, у которых по разным причинам нет детей. Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской”, - заявил в июле этого года Вэнс.

Ранее Telegraf.news сообщил, что во вторник, 10 сентября, за два месяца до выборов в США кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп провели свои первые предвыборные теледебаты. В прямом эфире телеканала ABC News политические соперники обрисовали резко противоположные видения того, где, по их мнению находится страна и куда они намерены её привести в случае избрания. Не обошлось без взаимных “комплиментов” и обвинений во лжи.

«Худший вице-президент» США vs «позорище» — На первых дебатах Трамп и Харрис обменялись «комплиментами» и обвинениями во лжи