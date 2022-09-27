Тимати уехал из России во время мобилизации. Собчак назвала его «героем»

Опубликовано: 27.09.2022 10:21 , Обновлено: 27.09.2022

Российский рэпер Тимати уехал из страны. Пользователи Сети заподозрили, что это связано с объявлением «частичной мобилизации». А журналистка Ксения Собчак потроллила его в своем телеграм-канале.

Музыкант опубликовал свою фотографию из Ташкента, столицы Узбекистана, 23 сентября — всего спустя 2 дня после объявления президентом России Владимиром Путиным «частичной мобилизации».

«В Узбекистан сбежал. Патриот ??», «Кто ты воин!? ?», «Почему патриот тимати ещё не на фронте?», «Где военная форма??? Здоровье вроде позволяет!», — написали пользователи в комментариях.

Сам артист не объяснил, почему уехал из России и что делает в Узбекистане.

В свою очередь российская журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале написала: «Герой только Пугачеву стебать».

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Но уже 26 сентября Тимати заявил: «Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь». И добавил, что готов «отдать долг Родине».

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Напомним, ранее Тимати оставил комментарий под постом Аллы Пугачевой с просьбой признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным.

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — написал он.

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После российского вторжения в Украину Тимати написал пост в соцсети «Вконтакте», где высказал гордость, что он гражданин России. Артист назвал ситуацию «неисправимой», а действия РФ объяснил «вынужденой мерой руководства в ответ на ряд действий принятых годами ранее».