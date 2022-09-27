Тимати заявил, что вернулся в Россию и ждет повестку на мобилизацию

Опубликовано: 27.09.2022 14:57 , Обновлено: 27.09.2022

Российский артист, рэпер Тимати написал в своих соцсетях, что не собирался покидать Россию и пообещал «отдать долг Родине».

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь», — заявил он в Instagram.

По его словам, повестку с вызовом в военкомат он не получал, «но это совсем не говорит о том что ее не будет».

В целом, музыкант утверждает, что не паникует из-за разговоров о «перекрытии неба» и «военном положении».

«В отношении мобилизации, получаю множество комментариев о том что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придётся рано или поздно всем кто столько лет жил, развивался и получал здесь», — отметил Тимати.

И подчеркнул: «Если будет нужна моя учетная специальность, то готов».

[info_b]Кстати, в 2009 году Тимати признали негодным для служения в российской армии. В военном билете ему написали «психически неуравновешен». По словам самого артиста, его освободили от «долга Родине» из-за множества татуировок на теле. Тогда в Центральной военно-врачебной комиссии подчеркнули, что это не влияет на пригодность к службе, но может послужить поводом для обследований у психиатра.

«Уж лучше у меня будет написано, что я «психически неуравновешен», чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время!», — заявил тогда Тимати. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что рэпер уехал из России. 23 сентября, спустя два дня после объявления «частичной мобилизации», он опубликовал фото из столицы Узбекистана Ташкента. После этого многие пользователи Сети обвинили его в том, что он сбежал от призыва, и спросили, почему он не едет на фронт.

На это также отреагировала журналистка Ксения Собчак, написав: «Герой только Пугачеву стебать».

Тимати уехал из России во время мобилизации. Собчак назвала его «героем»