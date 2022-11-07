Собчак вернулась в Россиию, перейдя границу в Псковской области

Опубликовано: 07.11.2022 11:50 , Обновлено: 07.11.2022

Российская шоу-вумен Ксения Собчак вернулась в Россию 7 ноября, перейдя границу с ЕС в Псковской области.

Об этом сообщило российское агентство РИА “Новости” со ссылкой на неких очевидцев. Сама российская деятильница пока не косментировала свое возвращение на родину.

В России полиция пришла с обыском в загородный дом Ксении Собчак

Ранее Телеграф сообщил, что в Департаменте госбезопасности Литвы подтвердили, что российская журналистка Ксения Собчак находится в их стране. И рассказали, как она смогла туда попасть, в то время как для обычных россиян действует запрет на въезд.

В Литве рассказали, как россиянка Собчак смогла въехать в страну