В Литве рассказали, как россиянка Собчак смогла въехать в страну

Опубликовано: 27.10.2022 09:28 , Обновлено: 27.10.2022

В Департаменте госбезопасности Литвы подтвердили, что российская журналистка Ксения Собчак находится в их стране. И рассказали, как она смогла туда попасть, в то время как для обычных россиян действует запрет на въезд.

По словам главы Департамента Дарюса Яунишкиса, Собчак находится в Литве, как гражданка Израиля.

«С израильским паспортом ей не требуется виза. Она может приехать сюда, находиться здесь, если я не ошибаюсь, 90 дней», — заявил он.

И подчеркнул, что пока не имеет данных, что российская журналистка может представлять угрозу безопасности Литвы.

Ранее Телеграф писал, что в Интернете опубликовали видео, где видно как Ксения Собчак вполне официально пересекает белорусскую границу, чтобы попасть в Литву.

«Куда следуете?» — Появилось видео, как Собчак пересекает границу Беларуси во время бегства в Литву

Напомним, 26 октября в загородном доме Собчак 26 октября полиция провела обыск. Кроме того, по информации росСМИ, следствие постановило задержать саму Ксению. Однако в ночь на 26 октября она выехала из Москвы в Беларусь. А оттуда отправилась в Литву.

Собчак сбежала от полиции из России в Литву через Беларусь