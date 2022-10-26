В России полиция пришла с обыском в загородный дом Ксении Собчак

Опубликовано: 26.10.2022 13:09 , Обновлено: 26.10.2022

В загородном доме российской журналистки Ксении Собчак проходит обыск. По информации российских СМИ силовики нагрянули в элитный коттеджный поселок Горки-8 в Подмосковье.

В ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что это происходит рамках уголовного дела о вымогательстве. При этом против самой Собчак никаких обвинений не выдвигали. Она вообще не проходит по делу.

Ранее стало известно, что в России задержали коммерческого директора Ксении — Кирилла Суханова. Сама Собчак назвала это давлением на журналистику.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“. Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране», — написала она в своем телеграм-канале.

Кстати, в начале октября СМИ писали, что полиция усмотрела в действиях Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.

Ранее Телеграф писал, что российский рэпер Тимати уехал из страны. Пользователи Сети заподозрили, что это связано с объявлением «частичной мобилизации». А журналистка Собчак потроллила его в своем телеграм-канале.

Тимати уехал из России во время мобилизации. Собчак назвала его «героем»

А еще в конце 2021 года Ксения в разговоре в своем YouTube-шоу с режиссером Авдотьей Смирновой призналась, что белорусский государственный журналист Григорий Азаренок — это ее guilty pleasure.

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