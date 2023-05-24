«Равняется весь мир» - Директор "Славянского базара" назвал хедлайнеров. Кто будет кроме Чингисхана?

Опубликовано: 24.05.2023 16:58 , Обновлено: 24.05.2023

Глеб Лапицкий, директор «Славянского базара в Витебске» рассказал, какие артисты приедут выступить на музыкальном фестивале.

По словам Лапицкого, на «Славянском базаре» ожидается выступление Льва Лещенко, Анатолия Ярмоленко, назвав их «мэтрами, на которых на постсоветском пространстве равняется весь мир», сообщает телеграм-канал”Новости Минска”.

Кроме того, выступят на фестивале и иностранцы: итальянец Пупо и немецкая группа Dschinghis Khan.

Ожидается выступление многих молодых исполнителей.

— И рок-звезд, и филармония. Артистов будет очень много, — заверил директор фестиваля.

[info_b]32-й по счету фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 16 июля. [/info_b]