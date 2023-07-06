До 210 рублей. Узнали, почём билеты на "Славянский базар". Чей сольник дешевле всего?

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Опубликовано: 06.07.2023 13:46 , Обновлено: 06.07.2023

Через неделю в Витебске стартует XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар". На протяжении нескольких дней, с 12 по 17 июля, на сценических площадках города пройдут десятки концертов и представлений. Посмотрели, сколько стоят билеты в этом году на торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля, и сколько обойдётся вечер на сольном концерте приглашённых иностранных и белорусских звёзд.

Традиционно самые высокие цены на билеты организаторы установили на концертные мероприятия с торжественной церемонией открытия и закрытия фестиваля, которые пройдёт в Летнем амфитеатре в Витебске. Самые дешёвые билеты продавали по 55 рублей , а самые дорогие - по 210 рублей .

Правда, все билеты на открытие уже раскупили, а вот попасть на закрытие фестиваля, которое состоится в воскресенье, 16 июля, ещё можно: самых дорогих билетов в продаже также уже нет, остались билеты в ценовом диапазоне от 55 до 160 рублей.

Самые дорогие сольные выступления в рамках витебского фестиваля в этом году - у российских исполнителей. Так, цены билеты на концерты Владимира Преснякова и Дмитрия Маликова стартуют от 65 рублей и доходят до 95 рублей . Правда, не концерт первого исполнителя уже не попасть - все билеты уже раскуплены.

Чуть дешевле обойдутся билеты на сольники их коллег Стаса Пьехи и Сергея Лазарева - от 50 до 75 рублей , а цена прохода на сборные концерты звёзд российской эстрады (анонсирован приезд исполнителей самых разных музыкальных направлений, таких как Анна Семенович, Варвара, группа “На-На”, “Мираж”, “Лесоповал”) стартуют от 25 рублей и достигают 85 рублей за билет.

Чтобы послушать белорусских исполнителей, придётся выложить ещё меньшую сумму - билеты на концерт “Мир нашему дому”, где будут исполнять свои песни исполнители группы “АУРА”, которых организаторы фестиваля называют “классикой современной белорусской культуры”, начинаются от 20 рублей . Такая же цена указана за самый дешёвый билет на творческий вечер Ирины Дорофеевой, на который также приглашены другие белорусские исполнители. Самый дорогие билеты на эти концерты стоят 75 рублей.

Отметим, что в программе фестиваля есть не только концерты музыкальных исполнителей, но и театральные постановки, и танцевальные выступления, цены на которые, порой, в разы ниже. Более того, есть в программе и бесплатные развлекательные мероприятия для всей семьи.

С полной афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.