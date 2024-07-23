В Сети появилось фото 61-летней Деми Мур в бикини. Как сейчас выглядит звезда "Солдата Джейн"?

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Опубликовано: 23.07.2024 17:22 , Обновлено: 23.07.2024

Актриса Деми Мур всё реже появляется в кино, но о том, что происходит в её жизни, можно узнать через соцсети, которые активно ведёт не только она, но и три её дочери. Одна из них недавно опубликовала фото, на котором видно, как сейчас выглядит фигура голливудского секс-символа 90-х.

Недавно одна из дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса отпраздновала своё 33-летие, что стало поводом для того, чтобы семья голливудской четы собралась вместе.

Старшая дочь Румер Гленн поделилась в своем Instagram фотографией, на которой запечатлела свою мать рядом с её первой внучкой. Актриса позировала в простом бикини, что не осталось незамеченным пользователями соцсети.

“Кто-нибудь еще может похвастаться такой бабушкой?”, - задался вопросом один из подписчиков девушки.

“Люди говорят о пластических операциях, которые она перенесла, но здесь она показывает свое истинное лицо. Браво за естественность”, - восхитился ещё один комментатор.

“Как ей удается иметь такое тело?”, - написао=л ещё кто-то.

Деми Мур с внучкой. Instagram rumerwillis

За время брака у Деми Мур и Брюса Уиллиса родились три взрослые дочери: Румер Гленн, 36 лет, Скаут ЛаРю, 33 года, и Таллула Белль, 30 лет. В середине прошлого года самая старшая из них стала мамой и подарила голливудской чете первую внучку. С тех пор актрису чаще видят с семьей, чем на съемочных площадках.

Известно, что актриса поддерживает дружеские отношения со своим бывшим супругом Брюсом Уиллисом и дружна с его новой семьёй.

[info_b]Напомним, что Брюсу Уиллису диагностировали прогрессирующую деменцию. Два года назад голливудский актёр официально завершил карьеру из-за своей болезни. Известно, что звезда «Крепкого орешка» начал утрачивать базовые навыки и теперь плохо узнаёт даже близких людей. В частности, в СМИ сообщали, что он перестал узнавать свою бывшую супругу Деми Мур, с которой прожил больше 10 лет.[/info_b]

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