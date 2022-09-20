На Пугачёву пожаловались в полицию за "дискредитацию российской армии". Какой тюремный срок или штраф грозят?

Опубликовано: 20.09.2022 16:14 , Обновлено: 20.09.2022

Российская и советская поп-дива Алла Пугачева подвергнется проверке на предмет "дискредитации российской армии". Об этом заявили источники в правоохранительных органах РФ агентству РИА "Новости".

Оказывается, в подмосковную полицию уже поступило заявление с требованием проверить Аллу Пугачеву.

По данным тг-канала “Осторожно, новости”, силовикам на певицу пожаловались некая жительница Подмосковья, которая увидела сообщение Пугачевой в Телеграме с просьбой признать ее иноагентом.

Жительница Подмосковья решила, что певица может и не соответсвует критерию “иноагента”, но оскорбляет таким образом российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей “иностранную поддержку”.

Ранее Телеграф сообщил, что поп-звезда поддержала своего мужа Максима Галкина и заявила, что просит ее также записать в иноагенты.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать публичную просьбу Аллы Пугачевой признать ее, как и мужа Максима Галкина, иноагентом.

Песков отказался реагировать на просьбу Пугачевой признать ее «иноагентом»

Неожиданный пост появился в Instagram Аллы Пугачевой в воскресенье 18 сентября.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала певица на пенсии.

«Знаю, кто будет следующим президентом России» — Пугачева сделала заявление. Как отреагировали в РФ и Украине

Что грозит Алле Пугачевой

Чаще всего в делах по антивоенной позиции россиян органы используют пять статей: три уголовные и две административные.

Согласно статье 20.3.3 КоАП за “дискредитацию вооруженных сил РФ” можно получить штраф до 100 тысяч рублей. В случае, если применяется статья 20.3.4 КоАП (призывы к санкциям), штраф может достигать 50 тысяч рублей, [link href=“https://www.severreal.org/a/chto-takoe-diskreditatsiya-kakie-slova-podryvayut-avtoritet-rossiyskoy-armii/31954288.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] severreal.org.

Уголовные “антивоенные” статьи от административных отличаются в первую очередь наказанием: 280.3 УК - “дискредитация” (до 5 лет лишения свободы), 280.4 УК – “призывы к санкциям” (до 7 лет лишения свободы). 207.3 УК – “распространение заведомо ложной информации о ВС” (статья о “фейках”) с наказанием до 15 лет лишения свободы.