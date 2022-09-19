Песков отказался реагировать на просьбу Пугачевой признать ее "иноагентом"

Опубликовано: 19.09.2022 12:21 , Обновлено: 19.09.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать публичную просьбу Аллы Пугачевой признать ее, как и мужа Максима Галкина, иноагентом.

“Кремль не комментирует пост в соцсетях Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов”, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Алла Пугачева публично поддержала своего мужа Максима Галкина, которого власти России признали “иностранным агентом”. Что вызвало волну реакции, как в РФ, так и в Украине.

Неожиданный пост появился в Instagram артистки в воскресенье 18 сентября.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

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