Люк Скайуокер собрал армию Дронов на помощь Украине

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Опубликовано: 21.10.2022 12:37 , Обновлено: 21.10.2022

Звезда Марк Хэмилл, исполнивший роль Люка Скайуокера в фильме «Звездные войны», собрал 500 дронов для украинской армии. Об том он рассказал в интервью Bloomberg

«Я – мнимый герой фильмов, а эти герои – реальные», – говорил ранее Хэмилл об украинцах.

“Очень просто: Украине нужны беспилотники. Они определяют исход войны, они защищают свою землю, своих людей, они следят за границей, они смотрят в небо”, - сказал Хэмилл в интервью Джо Матье на [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/-star-wars-actor-mark-hamill-s-campaign-sends-500-drones-to-ukraine?srnd=premium” rel=“noopener” target=“_blank”] радио [/link] Bloomberg Sound On.

Актер Марк Хэмилл ранее присоединился к инициативе UNITED24 и стал посланником проекта «Армия дронов», в рамках которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать половину тысячи беспилотников.

“Я был действительно шокирован, потому что они дают мне эти обновления по крайней мере два или три раза в неделю о том, что происходит, и они сказали, что получили более 500 дронов с тех пор, как я начал это делать”.

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Актер стал заниматься помощью Украине после разговора с Зеленским по Zoom. Знаменитости, в том числе Лив Шрайбер и Барбра Стрейзанд, также поддержали United24, помогая собирать средства для инициатив, направленных на оказание медицинской помощи.

Ранее в этом месяце Хэмилл опубликовал в Твиттере изображение одинокого истребителя X-Wing, модели, на которой летал его персонаж Скайуокер, в сине-желтых цветах флага Украины, противостоящего флоту Звездных разрушителей, управляемых империей зла.

https://twitter.com/MarkHamill/status/1576289958779682816

Кстати украинцы показали собранную армию Дронов, которую помог собрать Марк Хэмилл.

Ранее Телеграф сообщил, что в украинском государственном концерне «Укроборонпром» 17 октября сообщили, что завершают разработку боеприпаса с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг. И показали фото.

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