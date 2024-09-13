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Как изменился актёр, сыгравший молодого Дарта Вейдера? Нашли его фото спустя 19 лет

Как изменился актёр, сыгравший молодого Дарта Вейдера? Нашли его фото спустя 19 лет
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Канадский актёр Хайден Кристенсен, известный по роли молодого Дарта Вейдера в 2-х фильмах "Звёздные войны" появился на церемонии открытия именной звезды своего коллеги Юэна МакГрегора. Как изменился звезда приквелов Джорджа Лукаса спустя 19 лет?

Хайден Кристенсен прославился после роли Энакина Скайуокера в 2-х частях трилогии Джорджа Лукаса “Звёздные войны” в начале 2000-х. Воплощённый им образ молодого Дарта Вейдера стал мемом, благодаря произнесённой фразе “Ты недооцениваешь мою мощь”.

Тогда актёр снимался с восходящими звёздами - ныне оскароносной Натали Портман и шотландцем Юэном МакГрегором. Поводом выйти в свет для 43-летнего актёра стала церемония открытия именной звезды последнего на голливудской алее Славы. Кристенсен пришёл поздравить своего коллегу и исполнителя роли джедая Оби-Вана Кеноби.

“Он просто невероятно добр ко мне. Когда я его встретил мне сразу стало ясно, что я встретил кого-то действительно особенного. Не только как актера, но и как человека. Я встретил друга. Друга, который позже отрубил мне обе ноги и оставил меня умирать на склоне вулкана, но, думаю, я этого заслуживал», — пошутил Кристенсен на своей речи на церемонии.

К слову, критики во времена большого дебюта Кристенсена невысоко оценили его актёрские данные. За свою роль в фильмах “Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов” 2002 года и “Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов” 2005 года актёр дважды удостоился антипремии “Золотая малина”.

С тех пор у звезды больше не было настолько знаковых работ в карьере, и многие фильмы с его участием проваливались в прокате. Тем не менее в его фильмографии канадца скопилось около 30 разноплановых работ, среди которых наиболее заметными стали фантастический боевик “телепорт” 2008 года и криминальный боевик “мальчики-налётчики” 2010 года.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

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Тем не менее стоит отметить, что в последние годы Кристенсен вернулся к роли Дарта Вейдера в новых проектах, связанных с вселенной “Звездных войн”, уже в студии Disney. Так, он озвучил роль своего персонажа в фильмах “Звёздные войны: Скайуокер. Восход” и “Звёздные войны: Войны клонов”.

Потом он появился в роли Дарта Вейдера в мини-сериалах “Оби-Ван Кеноби” и “Асока” в 2022 и 2023 году соответственно.

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