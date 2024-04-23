В США предложили 1000 долларов тому, кто никогда не смотрел "Звездные войны"

Опубликовано: 23.04.2024 11:34 , Обновлено: 23.04.2024

Одна из финансовых консалтинговых компаний в США объявила поиск кандидата для просмотра серии фильмов по вселенной Джоржа Лукаса за 1000$. Важное условие: кандидат не должен ничего знать ни о фильмах, ни о видеоиграх Star Wars.

“Мы ищем человека, который новичок во франшизе — новичка в Силе, настоящего молодого джедая — чтобы оценить сагу с точки зрения стороннего наблюдателя”, — написали представители финансовой консалтинговой компании FinanceBuzz.

Для получения вознаграждения человек должен будет посмотреть 9 канонических фильмов саги о “Звёздных войнах”, что займёт 25 часов и 7 минут. Кандидат должен быть абсолютно незнаком ни с фильмами, ни с сериалами, ни с играми по вселенной Джоржа Лукаса. В компании пообещали также заплатить ещё 100$, чтобы покрыть расходы на “приобретение билетов в кино, закусок или светового меча”. Это предложение связали с днём “звёздных войн”, который отмечают в США 4 мая.

“Мы попросим вас ответить на несколько вопросов, высказать свои впечатления и оценить каждый фильм. Мы будем использовать ваши данные для предстоящей статьи на FinanceBuzz”, — рассказали в компании.

Заявки на участие компания принимает до 4 мая, но рассмотрит только тех, кто проживает на территории США и старше 18 лет.

К слову, подобные акции в FinanceBuzz организовывают постоянно. Например, ранее компания предлагала посмотреть 13 самых страшных ужастиков за 1300$ и пересмотреть франшизу “Форсаж” за 1000$.

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