Илон Маск зашел в офис Twitter с раковиной. Зачем?

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Опубликовано: 27.10.2022 08:58 , Обновлено: 27.10.2022

Американский миллиардер, глава Tesla и Space X Илон Маск, вероятно, все-таки купил Twitter. Об этом он намекнул сам на своей странице в соцсети.

Маск опубликовал видео, как он вносит раковину в штаб-квартиру Twitter и написал: «let that sink it». Слово sink переводится как раковина, но вместе словосочетание может означать «осознайте это».

https://twitter.com/elonmusk/status/1585341984679469056

Кроме того, бизнесмен продолжил каламбурить и подписал себя как Chief Twit — «начальник твитов» (что также переводят как «главный придурок»). А еще поменял свое местоположение — поставил штаб-квартиру Twitter.

Позже Маск написал, что познакомился со многими крутыми людьми в Twitter.

Тем временем, как сообщил Bloomberg, миллиардер заявил сотрудникам компании, что не собирается сокращать штат на три четверти, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Ранее издание писало, что Маск пообещал завершить сделку по приобретению Twitter к пятнице, 28 октября.

Новость Телеграф

Кстати, 24 октября миллиардер обрушился с критикой на Гарри Каспарова. Все началось с того, что гроссмейстер и российский оппозиционер не одобрил мирный план в Украине владельца SpaceX.

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А перед этим он потроллил экс-президента России, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

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