Хирург назвал 10 самых красивых супермоделей в мире "по версии науки"

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Опубликовано: 23.01.2025 15:45 , Обновлено: 23.01.2025

Красота - вещь субъективная, однако даже на неё можно посмотреть с научной точки зрения. Так, пластический хирург Джулиан Де Сильва из Лондона решил оценить красоту мировых супермоделей, применив греческое "золотое сечение". Telegraf.news узнал, кто попал в первую десятку.

Ещё 2400 лет назад в древние греки создали математическую формулу для определения “физического совершенства”. В ней путем сравнения пропорций, симметрии измерялась “красота”.

В эпоху Возрождения художники и архитекторы использовали это уравнение в качестве вспомогательного средства при создании своих шедевров.

Учёные полагают, что с помощью формулы золотого сечения действительно можно измерить красоту человека. Регулярно создаются рейтинги знаменитостей, внешность которых “прогоняют” через формулу, чтобы понять, действительно ли они так красивы.

Например, Джордж Клуни и супермодель Белла Хадид, согласно формуле, очень красивы, поскольку их лица очень близки к идеальным пропорциям и симметрии. Теперь же британский хирург Джулиан Де Сильва решил проверить самых именитых моделей, чтобы составить топ-10 самых красивых.

“Мы все задаемся вопросом, кто на самом деле самая красивая из всех супермоделей, и это самое близкое объяснение, которое мы можем получить, основываясь на симметрии лица и классически красивых чертах”, - рассказал доктор Де Сильва.

Для этого хирург измерила соотношения глаз, бровей, носа, губ, подбородка, челюсти и форма лица у самых именитых супермоделей современности. Согласно формуле, чем ближе пропорции лица или тела к числу 1,618 (Фи), тем внешние черты человека красивее.

Формулу “золотого сечения” можно применить практически к чему угодно. Так, например, Леонардо да Винчи использовал её для описания идеального мужского тела в своей знаменитой работе «Витрувианский человек».

Хирург оценивала моделей по фотографиям с поры, когда их карьеры были на пике, чтобы исследование было максимально справедливым.

В их числе оказались Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Кара делевинь, Винни Харлоу и многие другие.

Оказалось, что почти все они были близки к идеальному результату в 100 процентов.

Топ самых красивых супермоделей, согласно формуле золотого сечения, заняла Кейт Мосс с почти идеальным результатом - 94,14 процента. Черты лица ныне 51-летней иконы моделинга оказались максимально приближены к древнегреческому представлению о совершенстве.

«Кейт по-настоящему выдающейся делают высокие баллы почти по всем категориям, но ее двумя выдающимися чертами являются ее почти идеально очерченная линия подбородка, которая набрала наивысшую оценку в 96,5%, и подбородок (95,6%)», - объяснил эксперт изданию Daily Mail.

Сразу за ней в рейтинге последовала Синди Кроуфорд с результатом 93,86 процента. Сейчас супермодели, прославившейся на рубеже 80-х и 90-х, 58 лет, и успешную карьеру в моделинге делает уже её дочь.

По словам хирурга, наивысших показателей согласно формуле “золотого сечения”.достигли её подбородок (99,6%), положение глаз (99,4%) и лоб (98,6%). Она бы возглавила рейтинг, если бы не губы, которые удостоились лишь 84%.

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За ними последовали ныне 44-летняя Жизель Бундхен и 34-летняя Джордан Данн, с результатами 93,11% и 91,39% соответственно. Последняя стала самой красивой супермоделью из тех, кто ещё активно работает в моделинге.

«Она набрала хорошие баллы почти по всем категориям и оказалась в числе лидеров по форме лица (97,1%) и положению глаз (97,3%). Ей снизили оценку из-за формы носа (88,9%) и лба (89%)», - рассказал эксперт об оценке Джордан Данн.

На другом конце рейтинга оказались Эмили Ратаковски и Наоми Кэмпбелл, занявшие девятое и десятое места. При этом нос Эмили оказался практически идеальной формы, получив самую высокую оценку в 99,56%. Также она стала обладательницей практически самых идеальных губ (98,17%) Однако низкие оценки за брови (79%) и линию подбородка (76,8%) утащили супермодель вниз рейтинга.

В рамках своего исследования доктор Де Сильва также определил, у какой супермодели самые привлекательные нос, глаза, брови, подбородок, губы, лоб и форма лица.

Общая форма лица смой красивой оказалась у Винни Харлоу — 98,6 процента, нос - у Эмили Ратаковски.

У Жизель Бюндхен идеальный зазор между носом и губами (99,4 процента), а у Кары Делевинь идеальные губы (98,5 процента) и брови (94 процента).

Синди Кроуфорд завоевала “золото” за подбородок (99,6 процента), положение глаз (99,50 процента) и лоб (98,6 процента).

А вот обладательницей самой красивой линии подбородка оказалась Кейт Мосс — 96,5%.

Вот как выглядит десятка самых красивых супермоделей:

Кейт Мосс - 94,14%

Синди Кроуфорд - 93,87%

Жизель Бюндхен - 93,11%

Джордан Данн - 91,39%

Винни Харлоу - 91,03%

Кендалл Дженнер - 91,00%

Лю Вэнь - 90,98%

Кара Делевинь - 89,97%

Эмили Ратаковски - 89,37%

Наоми Кэмпбелл - 89,26%

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