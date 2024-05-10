"Её визажиста нужно уволить" — Медик оценила старение Дженнифер Лопес за 5 лет. Как отреагировали фанаты?

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Опубликовано: 10.05.2024 10:49 , Обновлено: 10.05.2024

Дженнифер Лопес - одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса, которую на протяжении многих лет считают одной из самых привлекательных женщин в мире. Поклонники часто пишут, что она "стареет лучше всех на планете». Недавно в Instagram появилось сравнение двух снимков звезды - одной, сделанной на MET Gala 2019 года, и другой - на MET Gala 2024 года. Как она изменилась за эти пять лет?

Пост с двумя фотографиями Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram эстетическая медсестра Джессика Мангс. Она отметила, что даже знаменитости с огромными бюджетами на процедуры и уход за кожей не могут полностью избежать влияния времени.

Люди, привыкшие к отретушированным фотографиям, на которых знаменитости выглядят идеально, часто забывают, что в реальности никто так не выглядит. Ведь у каждой кожи есть текстура, поры, морщины и другие «несовершенства», на которые влияет множество факторов.

“Даже при наличии эстетических процедур и неограниченного бюджета старение и изменения веса наиболее заметны на лице. Оземпическое лицо может стать еще более худым, начиная с 4,5 кг. Наиболее заметные изменения, связанные с повышенной дряблостью и уменьшением жировых подушечек, усиливаются при значительной потере веса - 22-45 кг”, - написала медсестра под постом.

[info_b]Оземпическое лицо (Ozempic face) – это новый термин, который описывает резкие изменения лица, наблюдаемые у людей, которые быстро теряют вес. Этот термин приписали средству от диабета Ozempic, потому что препарат заставляет людей быстро терять вес, а это означает, что изменения на лице становятся более заметными.[/info_b]

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«Стареет как изысканное вино»

Под постом появилось множество комментариев от пользователей интернета, как женщин, так и мужчин. Многие отметили, что Джей Ло постоянно прекрасно выглядит и нет ничего удивительного в том, что она (как и каждый человек в мире) меняется с годами.

При этом некоторые заявили, что нынешняя фотография получилась неудачной из-за освещения и не совсем удачного макияжа, на котором звезда «выглядит уставшей».

«Джей Ло все еще выглядит великолепно!», «Она выглядит потрясающе на обеих фотографиях, но, к сожалению, сейчас у нее оземпическое лицо», «Я думаю, она выглядит отлично. Я не большая поклонница Джей Ло, но давайте будем честными, ей 55”, — отметили комментаторы.

“Она выглядит отлично, но потеря веса после 45-50 часто сильно отражается на лице. Лишний вес (немного) полезен для кожи. Джей Ло фантастична, и ей стоит восхищаться за ее стремление поддерживать здоровый образ. Это не только косметика и гены, это еще и тяжелая работа с ее стороны”, — написал еще один пользователь.

Многие набросились на визажиста: “Её визажиста нужно уволить”, “Я думаю, что визажист оказал ей плохую услугу, потому что она выглядит усталой и бледной”.

“Мы все знаем знаменитое сияние Джей Ло! А она стареет, как изысканное вино”, Она богиня! Я думаю, что скорость, с которой стареет ее кожа в этом возрасте, нормальная (или даже медленная). Конечно, это не самая удачная фотография и прическа (…) Но она одна из самых красивых людей в мире», — подчеркнул поклонник.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появились фото с 93-летним актёром и режиссёром Клинтом Иствудом. О его появлении на одном из публичных мероприятий сообщило британское издание Daily Mail.

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