В сети появилось фото 93-летнего Клинта Иствуда. Как он сейчас выглядит?

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Опубликовано: 24.04.2024 18:27 , Обновлено: 24.04.2024

В Сети появились фото с 93-летним актёром и режиссёром Клинтом Иствудом. О его появлении на одном из публичных мероприятий сообщило британское издание Daily Mail.

Звезда легендарных американских боевиков и вестернов на публике появляется нечасто. В мае знаменитому актёру и режиссёру исполнится уже 94 года.

Накануне Клинта Иствуда заметили на выступлении, организованном известным защитником природы доктором Джейн Гудолл. Публика отметила, что несмотря на почтенный возраст дедушка Клинт выглядел энергичным и много улыбался.

Наибольшую популярность актёр приобрёл как исполнитель главных ролей в трилогии Серджо Леоне “За пригоршню долларов”, “На несколько долларов больше”, “Хороший, плохой, злой”. В 1971 киноактёр сыграл еще одну культовую роль — детектива Гарри Каллахана в фильме Дона Сигела “Грязный Гарри”.

Боевики и вестерны с участием Клинта Иствуда стали классикой жанра в американском кинематографе. Также ещё с 90-х он начал выступать и в качестве режиссёра картин. Иствуд снял более 20 фильмов и как режиссёр дважды удостаивался Оскара (“Непрощенный”, “Малышка на миллион”).

Сейчас карьеру в кино строит его сын Скотт Иствуд. Несмотря на то, что до успехов именитого отца ему ещё далеко, он уже запомнился зрителям по некоторым второстепенным ролям в кино (“Форсаж 8”, “Ярость”, “Тихоокеанский рубеж 2”).

Многие отмечают огромное внешнее сходство Скотта с Иствудом старшим в молодости.

Слева Скотт Иствуд, справа его отец в молодости

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