66-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото без лифчика. Как сейчас выглядит звезда "Основного инстинкта"?

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Опубликовано: 10.07.2024 17:55 , Обновлено: 10.07.2024

Звезда легендарного "Основного инстинкта" Шэрон Стоун решила подогреть интерес публики, опубликовав полуобнажённое фото в своём Instagram.

Немногие знают, но одна из самых желанных актрис 90-ых в своей жизни ещё и опытная художница. В последние годы оскароносная звезда “Основного инстинкта” всё больше отдаётся своему увлечению и нередко демонстрирует свои работы в Instagram.

Во вторник, 9 июля, 66-летняя актриса решила поискушать свою публику и опубликовала полуобнажённое фото в бикини на фоне одной из своих картин. Шэрон Стоун позировала, развернувшись спиной к публике. Однако пользователи соцсети и таблоиды отметили, что несмотяря на пережитый инсульт с последующими годами реабилитации и немолодой возраст, актриса сумела хорошо сохранить фигуру.

В подписи к посту она написала: «Иногда мне просто необходимо перейти от бассейна к живописи».

В интервью изданию The Hollywood Reporter накануне Стоун призналась, что 18 миллионов долларов, которые она накопила за более чем 20 лет работы в киноиндустрии, “испарились” пока она не могла работать и проходила реабилитацию после тяжёлого инсульта.

По словам актрисы, ей потребовалось 7 лет, чтобы оправиться от последствий опасного для жизни инсульта, шансы на выживание после которого врачи давали ей всего 1 к 100.

«Люди пользовались мной в то время [восстановления]. За время работы я скопила 18 миллионов долларов. Но когда я оправилась и взглянула на свой банковский счёт, все они исчезли», - рассказала актриса.

Шэрон Стоун с одной из своих картин. Фото: Angela Pham/BFA.com

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Несмотря на то что у актрисы практически не осталось ничего за душой, она, по её словам, оказалась достаточно компетентна, чтобы, наконец, взять на себя управление своими финансами и улучшить положение.

«У меня не было денег. Мой холодильник, мой телефон — все было записано на имена других людей», — рассказала она.

Сколько Стоун пришлось заплатить за медицинские счета и годы терапии, неизвестно. Но она описала серьезные проблемы, которые были у неё после субарахноидального кровоизлияния. В частности, актриса призналась, что потеряла обоняние, осязание и зрение и даже не могла читать несколько лет.

Сегодня Шэрон Стоун в большей степени восстановилась и иногда снимается в кино. В частности, в минувшем году засветилась в супергероике “Синий жук” по вселенной DC. Актриса много рисует и активно ведёт ведет свой Instagram, на который подписаны почти 4 миллиона человек.

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