В Сети появилось фото полуголого Тома Круза. Как выглядит фигура 61-летней звезды "Миссии невыполнима" сейчас?

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Опубликовано: 15.05.2024 10:55 , Обновлено: 15.05.2024

Звезда голливудских боевиков попал в объективы папарацци во время отдыха на Майорке. 61-летний Том Круз снял футболку, чтобы искупнуться в море, и удивил многим стройностью и рельефом своей фигуры.

В Сети сравнили фотографии фигуры звезды сейчас с кадрами из фильма “Лучший стрелок”, в котором звезда засветился с оголённым торсом 40 лет назад. Многие отметили, что, невзирая на далеко немолодой возраст, Крузу удаётся держать себя в отличной физической форме. форме и выглядеть минимум на лет 10 моложе.

Том Круз в фильме "Лучший стрелок" 1986 года и сейчас

Тома Круза в своё время прозвали “голливудским Джеки Чаном” за желание выполнять трюки самостоятельно. За актёром числятся множество необычных трюков. В частности, в последней части “Миссия невыполнима” Круз совершил один из самых эффектных трюков за историю своей карьеры, прыгнув на мотоцикле со скалы без страховки. Известно, что для реализации этого трюка актёр долго и усердно тренировался. Ему потребовалось совершить около 500 прыжков с парашютом, а также научиться правильно прыгать на внедорожном байке. Специально для этой цели было оборудовано небольшое земляное препятствие, на котором актёр совершил порядка 13 000 прыжков.

Помимо физических упражнений, Том также следует строгому плану диеты. Ранее он рассказывал, что вместо трех основных приемов пищи в день предпочитает 15 небольших перекусов.

Над чем сейчас работает знаменитый актёр, доподлинно неизвестно, однако в феврале он вёл переговоры с Warner Bros. о работе над фильмом с мексиканским режиссером, который снимал “Бёрдмэн” и “Выживший”.

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