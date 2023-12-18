Власти России внесли Бориса Акунина в список экстремистов и террористов

Опубликовано: 18.12.2023 17:14 , Обновлено: 18.12.2023

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в «перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору».

В этот перечень попадают люди, в отношении которых были заведены дела по «экстремистским» статьям УК РФ.

На прошлой неделе издательство АСТ решило приостановить распространение книг Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили) и писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), рассказала Русская служба ВВС. Этому предшествовала история с известными пранкерами Лексусом и Вованом, в разговоре с которыми Акунин выражал готовность оказывать поддержку Украине. Внеся Чхартишвили в «перечень террористов и экстремистов», Росфинмониторинг поставил около его фамилии звездочку, которая указывает на то, что дело возбуждено по статье о терроризме, отметила «Медиазона».

Примечательно, что согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание, сообщил Интерфакс.

Ранее Телеграф писал, что суд Житковичского района принял решение признать экстремистским собрание сочинений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича.

Суд признал экстремистским сборник белорусского классика, изданный государственным издательством