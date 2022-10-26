Собчак сбежала от полиции из России в Литву через Беларусь

Опубликовано: 26.10.2022 15:34 , Обновлено: 26.10.2022

Российская журналистка Ксения Собчак, у которой в загородном доме 26 октября полиция провела обыск, сбежала из России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, следствие постановило задержать Ксению Собчак.

Но, как сообщил источник, в ночь на 26 октября она выехала из Москвы в Беларусь. А оттуда отправилась в Литву.

При этом, чтобы запутать полицейских, она сначала купила билеты на самолет в Дубай, а затем в Турцию, пишет издание.

Сама Ксения никак не комментировала эту информацию. В ее телеграм-каналах публикуют другие новости или мнения о чем-либо. В Instagram журналистка молчит.

Напомним, 26 октября в доме Собчак в элитном коттеджном поселке Горки-8 в Подмосковье прошел обыск. Ранее СМИ писали, что против самой Собчак никаких обвинений не выдвигали. А силовики нагрянули к ней в рамках уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

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Отметим, что в начале октября стало известно, что полиция усмотрела в действиях Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.

Как писал ранее Телеграф, Собчак потроллила российского рэпере Тимати, который уехал из страны. Пользователи Сети заподозрили, что это связано с объявлением «частичной мобилизации».

Тимати уехал из России во время мобилизации. Собчак назвала его «героем»